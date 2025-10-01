Важнейший канал снабжения ВСУ оказался под угрозой

Чешская программа по поставкам боеприпасов для Украины может прекратиться в случае победы оппозиционной партии ANO («Акция недовольных граждан») на парламентских выборах.

Об этом сообщает The New York Times.

«Если на парламентских выборах в Чешской Республике на этой неделе победит оппозиционная популистская партия — а она, судя по всему, готова это сделать — ее лидеры пообещали либо расформировать программу поставок боеприпасов, либо попросить НАТО взять ее на себя, чтобы они могли сосредоточиться на шаткой экономике страны», — сказано в сообщении.

Издание отмечает, что с момента создания в начале 2024 года программа стала важнейшим каналом снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам члена Европейского парламента от партии Ярослава Бзоха, программа подвергается критике из-за высокой стоимости и недостаточной прозрачности сделок.

Ранее журнал Politico уже сообщал, что политическая оппозиция в Чехии хочет добиться отмены инициативы по поставкам боеприпасов ВСУ.