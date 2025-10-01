Глава приграничного региона рассказал об атаках ВСУ

За последние сутки Шебекинский муниципальный округ подвергся атакам десятков беспилотников. Об этом сообщил глава приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

© Lenta.ru

Дроны атаковали как сам город Шебекино, так и расположенные в его окрестностях села Белянка, Большетроицкое, Вознесеновка, Мешковое, Муром и Новая Таволжанка, пояснил он. Всего в атаке участвовали 69 дронов, 66 из них были сбиты и подавлены, отметил он.

При этом один из дронов попал в грузовой автомобиль, повредив его, напомнил губернатор.

Ранее украинские войска выпустили по России ракеты «Нептун». Они были перехвачены дежурными средствами противовоздушной обороны. Что могло быть целью, в военном ведомстве не уточнили.