Российский военный с пулей в голове улыбнулся, сказал «вот так мы воюем» и попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Инцидент Россия».

На выложенных кадрах видно, что сослуживцы бойца пытаются самостоятельно достать пулю из головы солдата — для этого они используют плоскогубцы из набора инструментов. Судя по видео, изначально военные думали, что в голове военного застрял осколок — они высказывают крайнюю степень удивления, когда вместо обломка вытаскивают почти неповрежденную пулю.

На каком направлении и когда было снято видео, неизвестно.

