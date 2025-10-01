Российский боец "Хулиган" обезвредил зубами дрона-ждуна ВСУ

Российский боец "Хулиган" обезвредил зубами вражеского дрона-ждуна на оптоволокне. Эту историю военкору Павлу Кукушкину рассказал военнослужащий подразделения "Ночные волки" с позывным "Инструктор".

На их направлении противник часто применяет дроны-ждуны, в том числе оптоволоконные. Но с ними уже научились бороться.

"Бывает, обрезаем. Бывает, отстреливаем. Кто-то зубами перегрызает, времени нету доставать ножницы. "Хулиган" у нас сделал это зубами", - пояснил "Инструктор".

Напомним, что противник тоже ищет способы противодействия оптоволоконным дронам ВС России. Например, устанавливают перед позициями вращающуюся проволоку "егозу". Она обрезает провода беспилотников на подлете к укрытиям ВСУ.