Украинская армия изменила тактику на покровском направлении в последние недели. Как сообщает «Царьград», о хитрости противника предупреждал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Сейчас ВСУ создают сети огневых точек в зарослях на расстоянии 20-50 метров. Как отметил военный аналитик Влад Шлепченко, нечто похожее уже использовала российская пехота два года назад: военные уходили под землю и вызывали огонь по своим позициям при приближении врага.

«2023 год был пиком украинской силы и временем наибольших надежд врага на победу. Теперь же, как видно из фронтовых реалий, украинцам приходится применять новые оборонительные приемы против наших штурмовиков», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, противник удерживает некоторое преимущество в использовании беспилотников, однако оно не носит стадиального и качественного характера. Кроме того, ВСУ уже не раз копировала российские разработки как в части самих БПЛА, так и в методах защиты. Это говорит о том, что отпущенное Украине время медленно, но верно истекает, а ВС РФ достаточно привести ситуацию с беспилотными системами к паритету, чтобы украинская оборона рухнула.

Как напоминает телеканал, еще при жизни Пригожин заявлял, что нельзя недооценивать украинскую армию. Следует искать недочеты у себя и смотреть, что «хорошее и важное можно почерпнуть из опыта противника».