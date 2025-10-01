На Украине признали потерю Северска Малого

Украинская сторона фактически подтвердила данные российского Минобороны о переходе под контроль армии России населенного пункта Северск Малый (он же Верхний Северск) в Донецкой Народной Республике. Этот район расположен на южном берегу Северского Донца, неподалеку от Дроновки.

Украинский военный с позывным "Мучной" сообщил, что ВС РФ уже захватили плацдарм на южном берегу Северского Донца и готовы развивать наступление. С дальнейшим продвижением ВС РФ в сторону Дроновки и Ямполя положение ВСУ в Северске станет "откровенно критическим", считает "Мучной".

"В самом худшем варианте город может оказаться зажатым в клещи", - заявил он.

По имеющимся данным, в самой Дроновке украинская сторона оборудовала укрепления на северо-западе, рассчитывая, что российское продвижение будет именно оттуда. Однако потеря Северска Малого позволила российской армии войти в поселок с северо-восточного направления, сообщает "Военное обозрение".

Кроме того, эксперты отмечают, что теперь северское направление фактически объединяется с краснолиманским. Важным фактором стало начало боев за Ямполь, где российские силы уже добились перерезания железнодорожного сообщения на участке Лиман - Север.

Потеря Северска Малого существенно ухудшает положение ВСУ в регионе. Российские войска получили плацдарм, позволяющий контролировать коммуникации и усиливать давление на ключевые узлы обороны противника.