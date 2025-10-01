«Войне все равно»: Трамп поддержал изменение смертоносной стратегии Пентагона

Президент США и глава Пентагона произнесли пару зажигательных речей перед толпой из сотен американских генералов и адмиралов. Трамп защищает отправку войск для наведения порядка в городах США. Выступая перед собравшимися генералами и адмиралами, министр обороны США Пит Хегсет изложил изменения в военной политике и философии в виде набора из 10 директив, направленных на изменение организационной культуры в отношении физической подготовки, расы и пола.

Дональд Трамп последовал призыву Хегсета использовать преимущества смертоносности в качестве доктрины, высказав в своей часовой речи в стиле предвыборной кампании предложение о том, что собравшимся военачальникам следует рассмотреть возможность нанесения ударов по городам и гражданскому населению США в качестве учебных упражнений, пишет The Guardian.

“Мы должны использовать некоторые из этих опасных городов в качестве тренировочных площадок для наших военных – национальной гвардии, но военных – потому что мы очень скоро собираемся в Чикаго, это большой город с некомпетентным губернатором”, - сказал Трамп, нападая на Джей Би Прицкера, губернатора Иллинойса.

Трамп продолжил описывать солдат, которых он видел в сообщениях СМИ, в которых плевали, которые “хотят выбить из человека дух, но им ничего не позволено делат. Трамп заявил, что сотрудники иммиграционной службы, сталкивающиеся с людьми, бросающими кирпичи в их автомобили, должны принять ответные меры: “Я говорю это здесь, ты можешь выйти из этой машины и делать все, что, черт возьми, захочешь”.

Президент США также выступил в защиту военно-морских сил, которые потопили венесуэльские суда, вместо того, чтобы попытаться задержать подозреваемых в распространении наркотиков, как того требуют международное право и Единый кодекс военной юстиции.

“От каждого такого судна погибает около 25 000 человек”, - утверждал он, не приводя доказательств.

Речь Трампа была полна предвыборных упоминаний о его победе на выборах и предполагаемых недостатках его политических противников, отмечает The Guardian. Собравшиеся офицеры в форме сидели с каменными лицами, ничего не выражая и почти не улыбаясь. Нападки Трампа на Джо Байдена были встречены молчанием. Некоторые из его реплик вызвали вежливые взрывы смеха.

В отличие от этого, выступление Хегсета было сосредоточено на военной культуре и философской доктрине. Осудив “безумное заблуждение о том, что разнообразие - это наша сила”, Хегсет сказал, что он решил уволить предыдущих генералов, потому что они лично придерживались “прогрессивных” идей о разнообразии.

“Почти невозможно изменить культуру, в которой одни и те же люди помогали создавать эту культуру или даже извлекали из нее выгоду”, - сказал глава Пентагона, добавив, что ожидает, что другие уйдут. “Если от слов, которые вы слышите сегодня, у вас замирает сердце, тогда вам следует поступить благородно и уйти в отставку”.

За первые месяцы своего пребывания в должности Хегсет уволил нескольких генералов и адмиралов, непропорционально большое число из которых были чернокожими или женщинами, включая председателя объединенного комитета начальников штабов К.К. Брауна, напоминает The Guardian.

В американской армии нет расовых квот для продвижения по службе, но принимаются меры для обеспечения того, чтобы небелые военнослужащие и женщины не сталкивались с расовой или гендерной дискриминацией, отмечает The Guardian. Отметив, что “быть расистом в наших формированиях запрещено законом с 1948 года”, Хегсет сказал, что военное ведомство пересмотрит политику продвижения по службе и устранит расовые квоты.

“Дальтонизм, гендерно нейтральный подход, основанный на заслугах; весь процесс продвижения по службе, включая оценку боевых возможностей, тщательно пересматривается”, - сказал глава военного ведомства США.

Хегсет сказал, что Пентагон пересмотрит правила генерального инспектора и управления по обеспечению равных возможностей, чтобы уменьшить количество жалоб. Он также сказал, что Пентагон установит процедуру устранения “простительных серьезных или незначительных нарушений” из досье лидера.

“Я называю это политикой ”больше не ходить по пятам", - сказал он. “Больше никаких необоснованных жалоб... больше никаких карьерных перестановок”.

Собрание американских военачальников в одном месте и в одно время во многом беспрецедентно. Вместо того чтобы записать видео или отправить электронное письмо, Хегсет решил выступить с театрально-зажигательной речью, предназначенной как для широкой политической аудитории, так и для мужчин и женщин со звездами на плечах. Хегсет раскритиковал Марка Милли, бывшего главу администрации, и рассыпал ура-патриотические нотки в своем выступлении.

“Если наши враги по глупости решат бросить нам вызов, они будут раздавлены жестокостью, точностью и свирепостью военного министерства”, - сказал Хегсет.

Хегсет использовал это мероприятие, чтобы подчеркнуть необходимость культуры принятия рисков и возвращения к стандартам физической подготовки и внешнего вида, установленным в 1990 году. Разрешение на ношение бороды будет отменено для всех, кроме военнослужащих спецназа. Ожидается, что женщины, выполняющие боевые функции, должны соответствовать тем же физическим стандартам, что и мужчины.

“Войне все равно, мужчина вы или женщина”, - сказал Хегсет.

Сержанты-строевики получат право ругаться и проводить тренировки по типу “нападения акулы”, во время которых инструкторы нападают на новобранцев и кричат на них, - сказал Хегсет. Базовая подготовка должна быть “пугающей, жесткой и дисциплинированной". Мы даем сержантам-инструкторам возможность внушать новобранцам здоровый страх.”

Хегсет также заявил, что правила ведения боевых действий будут пересмотрены. “Мы развязываем руки нашим бойцам, чтобы они могли запугивать, деморализовывать, охотиться и убивать врагов нашей страны. Больше никаких политкорректных и навязчивых правил ведения боевых действий. Только здравый смысл, максимальная смертоносность и авторитет для бойцов.”

Одним из первых действий Хегсета на посту министра было увольнение или переназначение многих военных юристов, которые консультировали высшее руководство по вопросам законности операций, напоминает The Guardian. Затем он поручил своему личному адвокату и бывшему военно-морскому офицеру Тиму Парлаторе в качестве командующего военно-морским флотом следить за изменениями в юридической консультации, чтобы дать командирам больше свободы действий для применения более агрессивной тактики и более мягкого подхода к обвинению солдат в преступлениях на поле боя.