Удар по разведке ВСУ и бои за Дроновку: новости СВО к утру 1 октября

В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил в Днепропетровской области и на харьковском направлении. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру среды, 1 октября.

Удар «Града»

Российская система залпового огня «Град» уничтожила пункт временной дислокации и личный состав ВСУ в Днепропетровской области, рассказали в Минобороны РФ. Разведка зафиксировала подвоз сил и материальных средств ВСУ в районе села Николаевка. Затем был выявлен пункт временной дислокации украинских войск.

Координаты цели были переданы дежурному расчету «Града». Удары корректировалось разведчиками соединения с помощью беспилотников, все цели были поражены.

Удар по разведке ВСУ

Операторы беспилотников ВС РФ уничтожили группу разведчиков ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. Российские военные выявили группу солдат ВСУ, скрытно направлявшуюся в сторону российских позиций. По полученным координатам нанесли удары операторы квадрокоптеров со сбросами. В результате разведгруппа ВСУ, включая командира разведывательного взвода, была ликвидирована.

Операция Су-34

Российский истребитель Су-34 уничтожил скопление живой силы ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Восток». Истребитель нанес удар ночью по скоплению личного состава и пункту временной дислокации ВСУ.

Удар наносился авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив подтверждение, что цель уничтожена, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

Удар танков Т-80

Экипажи танков Т-80БВМ группировки войск «Север» нанесли удары по ВСУ на харьковском направлении, сообщили в Минобороны. Т-80БВМ поразили скрытый украинский опорный пункт.

Ликвидация участников атаки на Курскую область

В Сумской области были ликвидированы штурмовые группы 225-го полка ВСУ, который участвовал в нападении на Курскую область. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Собеседник агентства отметил, что также были ликвидированы штурмовики 158-й бригады ВСУ.

Начало боев за Дроновку

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил ТАСС, что, взяв под контроль Северск Малый, российские войска начали бои за село Дроновка в ДНР. Марочко подчеркнул, что контроль над Дроновкой поможет ВС РФ в боях за Северск, а также «купирует угрозу» на западных рубежах.