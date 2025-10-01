Российский штурмовик в прямом эфире заколол солдата ВСУ и дал знак своим. Об этом сообщил военкор Александр Сладков в Telegram.

Журналист рассказал, что наблюдал за боем в режиме онлайн. Российские бойцы не могли занять позицию из-за державшего оборону украинского бойца.

Командование ВСУ уничтожило украинских бойцов дружеским огнем

Понявший это российский боец отложил свой автомат, достал нож и направился к противнику, продолжил Сладков.

«Кусты метались из стороны в сторону. Наш солдат выволок бездыханное окровавленное тело врага, помахал рукой нашему коптеру, взял автомат и продолжил атаку объекта», — пояснил он.

Ранее было опубликовано видео ликвидации колумбийских наемников в зоне проведения спецоперации. Колумбия — одна из основных стран, обеспечивающих приток наемников в ВСУ.