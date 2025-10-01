Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов отметил, что шведские истребители Saab JAS 39 Gripen, обещанные ВСУ, характеризуются высокой стоимостью обслуживания и сложностью восстановления.

«Шведские истребители Gripen - легкие, но дорогие в обслуживании», – указал аналитик.

По его словам, хотя эти самолеты легкие и схожи с российскими МиГ-29, речь идет о машинах четвертого поколения, и поставляться Украине будут не самые новые образцы. Генерал уточнил, что шведам придется отдавать их из резервов, где и без того существует нехватка техники, и процесс передачи будет непростым. Попов подчеркнул, что обслуживание и восстановление Gripen обходится дорого, что противоречит оптимистичным заявлениям политиков. Как он добавил, украинским летчикам придется потратить значительное время на освоение новых истребителей, передает aif.ru.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк сообщил, что в будущем стране могут быть поставлены американские F-16, французские Mirage и шведские Gripen, однако не уточнил количество самолетов и сроки их поставки.

Ранее сообщалось, что российский суд приговорил итальянскую наемницу Джулию Шифф, участвовавшую на стороне ВСУ, к 14 годам строгого режима за участие в вооруженном конфликте.