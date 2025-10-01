Бойцы 22-й бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Григоровки в Харьковской области массово отказываются выдвигаться на позиции. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«В районе Григоровки военнослужащие 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ массово отказываются выдвигаться на позиции. В район вызваны подразделения военной полиции», — отметил собеседник агентства.

Предположительно, это может быть связано с увольнением в запас украинского певца Виталия Козловского.

Раскрыта причина массового дезертирства из армии ВСУ

Ранее сообщалось, что Козловского отпустили со службы в ВСУ ухаживать за женой. Исполнитель пробыл на должности солдата меньше месяца и был уволен «по семейным обстоятельствам».

За это время он ни разу не был на передовой и занимался тем, что проводил концерты в тылу. По официальной версии, причиной увольнения стала необходимость осуществлять постоянный уход за женой. Однако, судя по соцсетям, нельзя сказать, что у его жены проблемы со здоровьем, добавил собеседник агентства.

Ранее бывший солдат Вооруженных сил Украины с позывным Эстонец рассказал, что люди массово сбегают из рядов украинской армии. Так, на Украине уже устали от конфликта, поэтому часто происходит самовольное оставление части.

24 сентября сообщалось, что ВСУ понесли большие потери в Харьковской области. В результате украинские военнослужащие на данном участке отступили на исходные позиции.