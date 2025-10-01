Раскрыт план призывной кампании в Москве

Московские военкоматы планируют призвать на срочную службу десятки тысяч человек. О планах призывной кампании в столице рассказывает РИА Новости.

По данным агентства, речь идет о более чем 30 тысячах срочников. Призывные мероприятия продлятся до 31 декабря.

При этом по всей стране планируется набрать 135 тысяч призывников.

Что меняет указ президента: новые правила осеннего призыва

Президент России Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва 29 сентября. Тем же указом глава государства уволил военнослужащих, срок службы которых истек.