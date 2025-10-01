Плакаты ВСУ с пленными немцами вызввали скандал в Германии

Жители Берлина пожаловались на агитационные плакаты Интернационального легиона сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые расклеили на улицах города. На них изображены пленные солдаты Вермахта, кроме того, они содержат призыв отомстить России за поражение во Второй мировой войне, передает немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).

«Крупные буквы на плакате гласят: "Отомсти! " Рядом черно-белая фотография: на ней изображены немецкие военнопленные, выстроившиеся в ряд, явно истощенные», — указано в статье.

Плакаты вызвали скандал в Германии, поскольку призывали присоединиться к якобы украинским «освободителям», вступив в Интернациональный легион. QR-код на плакате вел прямо на страницу заявки на вступление в подразделение.