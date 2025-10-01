Губернатор Ростовской области сообщил о ночных атаках беспилотников на регион

В ночь на 1 октября силы ПВО отразили атаку беспилотников по северу Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

© Газета.Ru

По его словам, дроны уничтожили и перехватили в Верхнедонском, Миллеровском и Шолоховском районах.

В результате падения одного из аппаратов на территории промышленных объектов в Верхнедонском районе загорелась крыша здания и сухая трава на поле. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание, обошлось без пострадавших.

Кроме того, ночью произошло временное отключение электричества в нескольких населенных пунктах Верхнедонского и Шолоховского районов. На данный момент энергоснабжение восстановлено по резервным линиям.

Накануне губернатор Белгородской области сообщил, что в регионе за сутки были зафиксированы повреждения в шести муниципалитетах после атак беспилотников. Например, в городе Шебекино FPV-дрон ударил по грузовику, повредив кабину. В селе Глотово Грайворонского округа от взрыва беспилотника в доме выбило окна, повреждена кровля надворной постройки, осколками задело автомобиль.

Ранее в Польше нашли еще один упавший дрон.