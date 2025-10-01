Разведка группировки войск «Восток» зафиксировала радиопереговоры украинских военных, в которых сообщалось об уничтожении подразделения ВСУ огнем своих же сил. Об этом заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, группа украинских пехотинцев отказалась выполнять приказ нового командира, требовавшего проникнуть в населенный пункт Александроград на границе ДНР и Днепропетровской области и установить там флаг. Военнослужащие покинули позиции, после чего были атакованы соседним подразделением и полностью уничтожены.

В министерстве уточнили, что в перехваченной радиосвязи прозвучали слова украинского бойца о том, что их «минусанули по приказу». При этом командование ВСУ, по информации Минобороны, велело списать потери на действия российских военных.

Накануне военнослужащие группировки «Север» Вооруженных сил России в лесу западнее Синельниково Харьковской области ликвидировали заблокированные подразделения ВСУ. Уточняется, что после российские подразделения продвинулись на 300 метров и заняли опорные пункты противника.

