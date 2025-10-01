Бойцы Вооруженных сил (ВС) России ликвидировали грузинского наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сумском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Отмечается, что наемник носил шеврон с украинским и грузинским флагами. Предположительно, он мог участвовать во вторжении ВСУ в Курскую область.

Ранее сообщалось, что российские бойцы 392-го полка 19-й дивизии группировки «Днепр» воспользовались наглостью спецназа Главного управления разведки (ГУР) Украины и застали его врасплох. В этом бою группа противника превосходила российскую по численности.