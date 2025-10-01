В гмине Плосница Варминьско-Мазурского воеводства 30 сентября обнаружен еще один неопознанный беспилотник, сообщает польская радиостанция RMF FM. По информации радиостанции, аппарат был найден во время уборки урожая на кукурузном поле недалеко от города Дзялдово.

«Состояние дрона говорит в пользу того, что это одна из машин, которые влетели в Польшу в ночь с 9 на 10 сентября», — говорится в сообщении RMF FM.

Представитель военной жандармерии Эльблонга уточнил, что ведомство под руководством военного прокурора проводит необходимые мероприятия на месте обнаружения аппарата. Военные следователи осматривают территорию и фиксируют улики для дальнейшего разбирательства.

По данным польских СМИ, беспилотник заметил комбайнер во время сельскохозяйственных работ. О находке он незамедлительно сообщил местным службам. После прибытия военных жандармов район был оцеплен для проведения осмотра и сбора доказательств.

Ранее, 10 сентября, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об уничтожении нескольких беспилотников, представлявших угрозу для безопасности страны. Тогда глава правительства сообщил о пересечении границы 19 летательными аппаратами и возложил ответственность за инцидент на Москву, напоминает «Царьград». В ответ на это министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил обсудить возможность введения бесполетной зоны над Украиной совместно с союзниками. Российские власти отвергли обвинения и призвали Варшаву использовать существующие дипломатические каналы для разъяснения ситуации.