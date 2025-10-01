Кулеба назвал два возможных сценария ведения войны

Есть два возможных сценария ведения войны на Украине — финский или азербайджано-армянский, высказался экс-министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Его слова приводит издание «Обозреватель».

«Украина выживает в этой войне как государство, выходит из нее более независимой, окровавленной, но как государство, как нация более сильная, без части территорий, но и без юридического признания потери этих территорий», — подчеркнул политик.

Миллионы погибших: на что пойдет Запад ради Украины

По словам Кулебы, первый вариант развития событий — финский или датский: «когда Украина расширяет часть территорий, говорит "окей, строим на том, что есть", и развивает страну в границах, которые есть».

Второй, по мнению дипломата, условный азербайджано-армянский: «подготовка к отвоеванию или конституционному возвращению своих территорий».

20 сентября стало известно, что Дмитрий Кулеба вернулся в страну после побега из страны на фоне принятия закона о запрете на выезд бывших дипломатов из страны.