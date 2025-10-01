Шеф Пентагона приказал военным брить бороды и лечить ожирение

Глава Пентагона приказал военнослужащим США брить бороды и лечить ожирение. Об этом сообщается в опубликованных приказах министра обороны США Пита Хегсета.

«Все служащие должны держать лицо чисто выбритым», - говорится в приказе.

Глава Пентагона заявил об окончании эры Минобороны США

Хегсет уточнил, что усы солдат должны быть аккуратно пострижены. Нельзя выходить за пределы уголков рта или противогаза. Лицо военного США от ушей должно быть чистым от растительности.

Также американские военнослужащие должны следить за своим весом. Если он будет превышать норму, то солдата отправят на специальные программы лечения. Если это не даст результатов, то будут применены административные меры вплоть до отставки, подчеркнул министр.