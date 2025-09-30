Неожиданные документы нашли на останках бойца ВСУ под Курском

Останки бойца ВСУ с картой налогоплательщика нашли под Курском российские военные. Сами останки сохранились плохо. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север» ВС РФ.

Отмечается, что личность убитого украинского бойца удалось установить с помощью найденных при нем документов. Им оказался Андрей Соколенко.

На момент гибели в Курской области ему исполнился 31 год. Налоги он платил, судя по данным, указанным в документе, в Полтавской области.

