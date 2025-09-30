На Украине похитили и мобилизовали депутата Харьковской рады Дмитрия Маринина из-за того, что он боролся с коррупцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным источника, приказ о похищении Маринина отдал лично мэр Харькова Игорь Терехов. Сначала за депутатом вели слежку, затем ему вручили повестку, а после этого он пропал.

Родственникам удалось разыскать Маринина на полигоне 113-й отдельной бригады теробороны. Мужчину подвергли сильным физическим нагрузкам, из-за чего здоровье 58-летнего депутата, который недавно перенес инсульт, серьезно ухудшилось, однако медицинскую помощь ему не оказывают.

Отмечается, что семья парламентария писала жалобы во все инстанции, обращалась к американским дипломатам и в западные СМИ, однако результата это не принесло.

До этого сообщалось о случае в Киеве, где женщина пять дней ночевала у здания военкомата после мобилизации мужа. Она говорила, что ей некуда идти после того, как супруга забрали.