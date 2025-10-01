Неизвестные дроны заметили над Норвегией

Неизвестные дроны снова наблюдают над Норвегией. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Ранее стало известно, что полиция Норвегии получила сообщение о дроне на нефтегазовом месторождении компании Equinor в Северном море. Информация поступила правоохранителям вечером 29 сентября.

В Норвегии сообщили о дроне на газовом месторождении

25 сентября в Норвегии задержали иностранного гражданина, который управлял беспилотником недалеко от аэропорта Осло. Дрон решили изъять, а иностранца допросит полиция.