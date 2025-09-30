В США признали, что не выиграли ни одной крупной войны за почти 80 лет

Глава Пентагона Пит Хегсет признал, что США не выиграли ни одной крупной войны с 1947 года. Его слова приводит РИА Новости.

Хегсет указал, что в 1947 году Министерство войны США было переименовано в Министерство обороны.

«С тех пор Соединенные Штаты не выиграли ни одной крупной войны», — сказал он во время выступления на военной базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния.

По словам Хегсета, в последующих вооруженных конфликтах у США было преимущество в военной мощи над противниками.

Напомним, что в начале сентября американский президент Дональд Трамп переименовал Минобороны страны в Министерство войны. Глава США считает, что это название отражает состояние дел в мире.