Дерзкая атака в Германии: обстрелян военный самолет

Неизвестные злоумышленники обстреляли новогодними ракетами военно-транспортный самолет Бундесвера C-130, когда тот взлетал с аэродрома в городе Целле (федеральная земля Нижняя Саксония). Об этом пишет Kronen Zeitung.

© Скриншот

Инцидент произошел в пятницу, 26 сентября, около 12:00 (13:00 мск).

Хулиганы не попали в транспортник, однако пилоты заметили вспышку и затем громкий взрыв. Они незамедлительно проинформировали диспетчеров аэродрома.

На место происшествия быстро прибыли жандармы, кинологи и полиция, но найти по горячим следам подозреваемых не удалось.

Представитель Бундесвера назвал инцидент «серьезным» и «вопиющим».

В ВС ФРГ заметили, что инциденты, в которых применяется пиротехника, случаются крайне редко. Вместе с тем, время от времени фиксируются попытки ослепить пилотов лазерными указками.

Взлетные полосы и строения проверили на наличие взрывчатых веществ, однако ничего подозрительного обнаружено не было.

Напомним, что в марте 2025 года неизвестные подожгли военные автомобили, принадлежащие Бундесверу. Семь машин получили повреждения, ответственность взяла на себя группа Agenda2029.