В США дали неожиданный совет Трампу о расширении НАТО

Администрации президента США Дональда Трампа следует завершить политику открытых дверей НАТО для новых государств, пишут обозреватели Дженнифер Кавана и Питер Слезкин в статье для Foreign Affairs.

Напомним, что в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность организации у западных границ РФ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии».

«Чтобы масштаб трансатлантических обязательств и полномочий НАТО не расширялся дальше, США следует начать переговоры об официальном закрытии открытых дверей альянса, исключив возможность будущего расширения», — отметили авторы статьи.

Аналитики заметили, что Вашингтону нужно пересмотреть формат военного присутствия США в Европе из-за риска втягивания американских солдат в возможные конфликты.

Вывод войск из ФРГ, Польши и Румынии облегчит Белому дому задачу ограничения любой роли США в будущих европейских конфликтах, уточнили Кавана и Слезкин.