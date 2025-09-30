Шведские военные поднялись на борт судна, следовавшего из России

Представители ВМС Швеции поднялись на борт следовавшего из Санкт-Петербурга грузового судна «Михаил Дудин» и пообщались с экипажем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на шведское СМИ.

Отмечается, что судно ходит под флагом Панамы и покинуло Санкт-Петербург 23 сентября, направляясь в Дюнкерк на севере Франции. Однако в ночь с 27 на 28 сентября «Михаил Дудин» встал у берегов Карлскруны. Причиной этого стали проблемы с двигателем.

«Судно бесконтрольно двигалось и дрейфовало на север, а затем встало на якорь примерно в том месте, где находится сейчас. Мы поговорили с командой, они находятся довольно близко к шведским водам», — сообщил представитель пресс-службы ВМС Швеции Йимми Адамссон.

Указывается, что «Михаил Дудин» является гражданским торговым судном, находящимся в международных водах и «не совершающим ничего противозаконного». Однако шведские военные поднялись на его борт и поговорили с командой «в связи с напряженной обстановкой в Балтийском море».