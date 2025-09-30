Трамп заявил, что Байден «отдал все оружие» Украине

Андрей Дуванов

Президент США Дональд Трамп заявил, что предыдущий глава Белого дома Джо Байден «отдал все оружие» Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время своего выступления на военной базе морской пехоты в штате Вирджиния. По словам Трампа, администрация Байдена не оставила США оружия, поскольку отдала его Украине.

«Год назад мы были мертвой страной. Мы были мертвы. Эта страна катилась в ад. Мы были мертвы во всех отношениях, от иммиграции до армии. У нас не было оружия. Мы все отдали, все отдали Украине. У нас ничего не было», — заявил он.

