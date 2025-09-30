Трамп пожаловался, что Байден отдал все американское оружие Украине

Президент США Дональд Трамп, выступая 30 сентября перед высокопоставленными военными, в очередной раз обрушился с критикой на своего предшественника, заявив о том, что администрация Байдена отдала все оружие Украине.

© Парламентская газета

«Год назад мы были мертвой страной. Мы были мертвы. Эта страна катилась в ад. Мы были мертвы во всех отношениях, от иммиграции до армии. У нас не было оружия. Мы все отдали, все отдали Украине. У нас ничего не было», — цитирует РИА Новости слова американского лидера, прозвучавшие на военной базе в Куантико, штат Вирджиния.

Как писала «Парламентская газета», глава Пентагона, также выступавший в Куантико, объявил о конце эры политкорректности и начале эры порядка и высоких армейских стандартов.

В рамках нового курса Пит Хегсет обязал всех военнослужащих дважды в год сдавать тесты по физической подготовке, соответствовать нормам роста и веса, а также брить бороды и коротко стричь волосы.