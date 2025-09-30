Трамп заявил о восстановлении ядерного потенциала США

Президент США Дональд Трамп заявил о восстановлении и предстоящей модернизации американского ядерного потенциала. С такими словами он выступил перед высшим офицерским составом ВС США в Куантико.

«Я восстановил наш ядерный потенциал, как вы, вероятно, знаете, но мы также проведём его модернизацию», — сказал Трамп.

Его слова передает Fox News. При этом он выразил надежду, что ему не придется применять ядерное оружие.

В ходе встречи с военными Трамп подчеркнул значимость современных технологий и инноваций для поддержания оборонного баланса. Он также признался, что США уже отправляли ядерные подлодки к российским берегам и похвастался тем, будто американское оружие сильнее, чем у России и Китая.