Трамп послал к России «самое смертоносное оружие в мире»

Президент США Дональд Трамп, выступая перед высшим военным командованием страны, заявил, что недавно ответил на угрозу со стороны России, задействовав против нее ядерную подводную лодку.

По словам Трампа, этот шаг был предпринят после некоего инцидента, который он охарактеризовал весьма сдержанно.

«Недавно Россия нас немного припугнула, и я послал подводную лодку, ядерную подводную лодку, самое смертоносное оружие из когда-либо созданных», — заявил президент.

Трамп не упустил возможности подчеркнуть технологическое превосходство американского флота.

«Номер один, вы не можете ее обнаружить. Никак. Мы на 25 лет опережаем Россию и Китай в области подводных лодок», — сказал он.

Трамп заявил, что ядерное оружие уничтожит мир

"Россия на втором месте, Китай на третьем, но они догоняют — через пять лет они будут наравне — они догоняют", - добавил американский лидер.

Развивая тему военной мощи, Трамп перешел к стратегическим вооружениям, напомнив о статусе США как ведущей ядерной державы.

«Честно говоря, если дело дойдет до применения, у нас больше, чем у кого-либо другого», — заявил Трамп, имея в виду ядерный арсенал.