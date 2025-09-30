Трамп подтвердил присутствие атомных субмарин США у берегов России

Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о том, что отправил к побережью России одну-две атомные подводные лодки.

Трансляция его выступления перед генералами и адмиралами доступна на YouTube.

«Не буду говорить о тех двух лодках у берегов России, просто чтобы быть осторожным, потому что мы не можем позволить людям разбрасываться этим словом (ядерные — прим. «Ленты.ру»)», — сказал американский лидер.

Он подчеркнул, что субмарины «скрываются», и выразил надежду, что их применение не понадобится, добавив, что обнаружить американские атомные подводные лодки невозможно.

1 августа глава Соединенных Штатов отдал приказ передислоцировать атомные подводные лодки. Он объяснил это крайне провокационными заявлениями зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.