Глава минобороны ФРГ заявил, что НАТО не стоит сбивать «неагрессивные» БПЛА

Странам НАТО не стоит сбивать «неагрессивные» самолеты и дроны и совершать другие действия, которые могут привести к эскалации конфликта, заявил в эфире телеканала ZDF министр обороны Германии Борис Писторус.

«Если что-то происходит в воздухе — самолет, беспилотник вторгается в наше воздушное пространство, но не проявляет агрессии, не пытается атаковать что-либо или кого-либо, значит нет причин сбивать его», — считает глава минобороны.

Он добавил, что защита Европы от БПЛА оставляет желать лучшего, и заметил, что даже Украина не может перехватывать все дроны.

Днем ранее Писториус говорил, что немецкая армия будет сбивать «российские» дроны при условии, что они будут угрожать безопасности Германии.

Также 29 сентября бывший командующий силами НАТО в Европе, адмирал Джеймс Ставридис, призвал альянс к более решительным действиям против российской авиации. Он уверен, что НАТО следует сбивать беспилотники и самолеты, нарушающие воздушное пространство стран блока, а в дальнейшем рассмотреть возможность введения бесполетной зоны над Украиной.