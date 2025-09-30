Хегсет заявил, что в Пентагоне больше не будет парней в платьях

Глава Пентагона Пит Хегсет на встрече с военными заявил, что в ведомстве больше не будет парней в платьях.

© Global look

«Больше никаких месяцев идентичности... парней в платьях... Больше никакого мусора... Мы покончили с этим дерьмом», — приводит его слова Telegram-канал RT.

В феврале телеканал CBS сообщал, что в ВС США начнут увольнять военных-трансгендеров* со службы.

Также президент США Дональд Трамп распорядился, чтобы трансгендерных женщин содержали в мужских тюрьмах.

* Организация ЛГБТ признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.