Генерал оценил объемы поставок F-16 и Mirage ВСУ

Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов заявил, что ВСУ смогут получить до 18 западных истребителей каждого вида (F-16, Mirage и Gripen). Об этом эксперт рассказал «Аргументам и фактам».

© ROBIN VAN LONKHUIJSEN/EPA/TACC

Попов отметил, что заявления о поставках новых истребителей ВСУ звучат давно, но решения постоянно откладываются. По мнению генерала, сейчас речь может идти о поставке 12-16 истребителей F-16.

Кроме того, Франция, по оценкам Попова, может поставить Украине 16-18 истребителей Mirage. Летчик отметил, что Париж уже передавал ВСУ пять истребителей, но один был быстро потерян, второй находится в ремонте и летают сейчас всего три.

По мнению Попова, Швеция может выделить ВСУ до шести-восьми истребителей Gripen. Он подчеркнул, что поставить сразу все истребители не удалось бы из-за сложной логистики.

По мнению генерала, ВСУ не смогут использовать новые истребители как минимум до весны 2026 года. Также Попов подчеркнул, что российские истребители легко справляются с F-16, Mirage и Gripen.

Ранее в Минобороны Украины анонсировали новые поставки F-16, Mirage и Gripen. В Киеве подчеркнули, что Gripen будут получены Украиной впервые. Когда именно будут поставлены самолеты и в каком количестве, не уточнялось.