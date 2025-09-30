ЕС продолжает на разных уровнять угрожать России тем, что готов сбивать российские боевые самолеты над Прибалтикой, у российско-польской границы, в районе Калининграда. Как сообщает «КП», глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцкевич отметил, что в первую очередь «повод для большой войны» нужен Владимиру Зеленскому.

Эксперт отметил, что европейские «ястребы» ищут поводы для конфликта, однако часть из них рассчитывает никогда не воевать, а просто тратить деньги и держать население в страхе, поддерживая свой рейтинг на высоком уровне. С такой же целью проводятся и учения «Красный шторм» в Гамбурге — чтобы увести взгляд «чуть в сторону».

«В нашем понимании — это маневры первой мировой перед высокотехнологичной современной армией. 70 грузовиков проехали по центру города — они считают это крупными маневрами. Они не понимают, какой конфликт сейчас развивается», — сказал Клинцкевич.

Сам сбитый российский самолет может стать поводом для войны, который нужен Зеленскому, британцам и группе американцев — чтобы втащить Европу в конфликт. В таком случае они смогут ослабить и ЕС, и Россию.

Польша подняла в небо самолеты на фоне якобы активности России

Вместе с тем эксперт считает, что Европа не решится сбивать российские самолеты, ведь тогда это вызовет серьезный ответ — спровоцирует цепную реакцию, вплоть до нанесения ударов по аэродромам и другим объектам на территории стран ЕС. Зеленский же не планирует отказываться от эскалации — по данным МИД РФ, на ряде военных заводов Украины восстанавливаются «Герани» для провокаций.

«И в ближайшее время они могут быть запущены в сторону Польши уже с боевой частью. Там они упадут и взорвутся. И в этом обвинят нас», — сказал Клинцкевич.

Глава центра также отметил, что Киеву не стоит ждать от Вашингтона крылатых ракет, вроде «Томагавков». У Украины нет установок для их запуска, а единственный вариант передачи — в составе наземный платформы «Тайфун». У США таких установок крайне мало, если они не запустили тайное производство: получить Зеленский «Томагавки» сможет лишь в таком случае.