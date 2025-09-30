WP: новая стратегия Пентагона подразумевает сокращение числа военных в Европе
Новая оборонная стратегия Пентагона подразумевает сокращение военного контингента Соединённых Штатов на территории Европы.
Об этом сообщает The Washington Post.
Авторы отмечают, что этот план уже привёл к расколу между политическим и военным руководством Пентагона.
Ранее СМИ сообщили, что Пентагон добивается наращивания производства ракет и 12 ключевых систем вооружений на случай конфликта с Китаем.
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с RT отметил, что США давно готовятся к полномасштабному конфликту с Китаем.