Новая оборонная стратегия Пентагона подразумевает сокращение военного контингента Соединённых Штатов на территории Европы.

Об этом сообщает The Washington Post.

Авторы отмечают, что этот план уже привёл к расколу между политическим и военным руководством Пентагона.

«Хегсет пересматривает военные приоритеты США, сосредотачивая Пентагон на предполагаемых угрозах внутренней политике», — говорится в публикации.

Ранее СМИ сообщили, что Пентагон добивается наращивания производства ракет и 12 ключевых систем вооружений на случай конфликта с Китаем.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с RT отметил, что США давно готовятся к полномасштабному конфликту с Китаем.