Решение о передаче Киеву крылатых ракет «Томагавк» пока не принято, заявил cпецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, выступая на Варшавском форуме по безопасности.

© Global look

«Не было никаких комментариев — ни о том, что это произойдёт, ни о том, что этого не произойдёт», — отметил он.

По словам Келлога, он повторял только публичные заявления о запросе ракет Киевом и не обладает дополнительной информацией о процессе или окончательном решении.

Он также подчеркнул, что окончательное решение по вопросу поставок примет президент США Дональд Трамп как главнокомандующий.

Келлог также объяснил интерес к теме вызван возможностями самих ракет.

Накануне Келлог в эфире Fox News заявил, что Трамп якобы позволил Украине наносить дальнобойные удары по России.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия анализирует заявления о возможной поставке США Киеву крылатых ракет «Томагавк» и считает их очень серьёзными.