Литва закупит в Норвегии и Швеции системы ПВО
Литва приобретет системы противовоздушной обороны (ПВО) в Швеции и Норвегии. Об этом сообщила министр обороны республики Довиле Шакалене журналистам, передает ТАСС.
Помимо этого, Литва приобретет четыре радара и системы звукового распознавания БПЛА украинского производства Sky Fortress.
Шакалене добавила, что республика формирует свою систему противовоздушной обороны на основе опыта Украины.
На прошлой неделе парламент Литвы разрешил армии оперативнее и проще сбивать воздушные цели. До этого литовские военнослужащие имели право сбивать беспилотники только в запрещенных зонах и в том случае, если они используются в качестве оружия.