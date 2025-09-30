Литва закупит в Норвегии и Швеции системы ПВО

Литва приобретет системы противовоздушной обороны (ПВО) в Швеции и Норвегии. Об этом сообщила министр обороны республики Довиле Шакалене журналистам, передает ТАСС.

«Для укрепления нашей противовоздушной обороны в Швеции у компании Saab Dynamics к двум имеющимся будет приобретена третья батарея ПВО ближнего радиуса действия MSHORAD», — сказала она, добавив, что четвертую батарею NASAMS купят в Норвегии.

Помимо этого, Литва приобретет четыре радара и системы звукового распознавания БПЛА украинского производства Sky Fortress.

Шакалене добавила, что республика формирует свою систему противовоздушной обороны на основе опыта Украины.

На прошлой неделе парламент Литвы разрешил армии оперативнее и проще сбивать воздушные цели. До этого литовские военнослужащие имели право сбивать беспилотники только в запрещенных зонах и в том случае, если они используются в качестве оружия.