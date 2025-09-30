Оценена возможность бунта в рядах ВСУ

Заместитель главы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что солдаты ВСУ не устраивают бунт, так как их запугивают пропагандой и заградительными отрядами. Об этом сообщает NEWS.ru.

Журавлев заявил, что командиры ВСУ стремятся ликвидировать украинских солдат, сдающихся в плен. По его данным, таких случаев «сотни, а то и тысячи», но в украинской армии не происходит бунтов, так как подразделения «сцементированы страхом и идеологией».

«Большинство из них ведь свято верит в постулаты киевской пропаганды - что, к примеру, в плену русские съедят его заживо», - заключил депутат.

Ранее источник РИА Новости в российских силовых структурах сообщил, что ВСУ нанесли удар с дрона по украинским солдатам, попавшим в окружение и решившим сдаться. По словам источника агентства, это произошло в лесу рядом с городом Синельниково (Днепропетровская область).

Источник РИА Новости утверждает, что трое солдат попали под удар своих же дронов, когда шли сдаваться с поднятыми руками. Двое из них погибли, одному удалось сдаться в плен.