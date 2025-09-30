Российские подразделения уверенно закрепляются на новых рубежах, создавая кризис для обороны на ВСУ сразу на нескольких направлениях. Как сообщает «Царьград» в сводке неофициальных новостей спецоперации, «воронка» в Покровске превращается в «котел».

«Контрнаступление» ВСУ

На добропольском направлении ВС РФ закрепились в Кучерове Яре, что подтверждает и противник. Село Дорожное также находится под контролем российских сил, а соседняя Никаноровка остается в серой зоне — ни одна из сторон пока не установила над ней контроль.

Владимир Зеленский 29 сентября заявил, что украинские войска продолжают контрнаступление в районе Доброполье, а главком ВСУ Александр Сырский даже сказал об «окружении» подразделений российской армии. Однако даже украинские эксперты, анализируя позиции на линии фронта, называют эти слова пропагандой.

Инсайдеры пишут, что Сырский доложил Зеленскому о сложной ситуации в Покровске. Удерживать город все труднее, а без ввода резервов в бой там образуется полноценный «котел». Зеленский разрешил переброс сил с других направлений, но это уже привело к провалу на южнодонецком направлении — там российские подразделения прорвались на 5 км, а Гуляйполе может оказаться в оперативном окружении.

Сырский, судя по всему, надеется повторить «бахмутскую тактику» в Покровске, однако город уже в полуокружении, а пути снабжения под контролем ВС РФ. Полевые командиры противника называют бои там «мясорубкой».

Все ближе к Славянску

Минобороны РФ официально подтвердило взятие под контроль поселка Заречный (бывший Кировск) на лиманском направлении. Он расположен всего в 8 км от Лимана и в 25 км от Славянска. Оборона ВСУ здесь либо рушится под натиском, либюо противник отступает, перебрасывая силы для укрепления Лимана и Славянска.

В Лимане находится крупная железнодорожная станция, от которой на север тянется ветка к Харькову через Изюм и Балаклею. Если он падет, то ВС РФ смогут начать маневр с юга. Кроме того, Лиман — последний бастион перед Славянском, из-за чего ВСУ в него вцепятся мертвой хваткой.

Сама задача взятия Лимана сложная, но выполнимая. Как отметил военкор Александр Сладков, листва скоро спадет, и природная маскировка исчезнет, а дожди закроют небо для квадрокоптеров.

В Купянске идут серьезные бои. Сейчас там идет сражение за микрорайон Юбилейный и позиции на машиностроительном заводе — если ВС РФ прорвутся, то вся группировка ВСУ на левом берегу Оскола останется в полном окружении.

Поставят ли новые истребители?

На этом фоне замминистра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк заявил, что ВСУ якобы скоро получат шведские истребители Jas-39. Многоцелевые самолеты четвертого поколения были созданы в Швеции в конце 1980-х годов и приняты на вооружение в 1996 году.

Новость говорит о еще одном шаге в сторону усиления Киева западным оружием. «Военная хроника» отмечает, что Украина все глубже интегрируется в военную систему НАТО, даже без фактического членства в организации.

Цель Запада при этом одна — превратить Украину в прокси-регион альянса, укрепляя ее западными технологиями. Страна все больше становится инструментом в чужих руках, теряя самостоятельность. Вместе с тем СМИ пишут, что Минобороны Швеции пока не подтверждает отправку истребителей.

Мобилизация в Дании

Дания мобилизует резервистов якобы для защиты от «неопознанных беспилотников», в появлении которых обвинили Россию. Официально это объясняют необходимостью усилить ПВО и контроль над ключевыми объектами, но, похоже, это политический ход.

Сами беспилотники 22 сентября заметили в аэропорту Копенгагена, а после — у воздушных гаваней Ольборга, Эсбьерга, Сеннерборга и Скридструпа, где базируются Королевские ВВС Дании. При этом власти не объясняют, почему с защитой от дронов не справляются регулярные силы.