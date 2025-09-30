В ВСУ расформировали все самостоятельные танковые части

В ВСУ расформированы все самостоятельные танковые части. Вместо них создаются так называемые тяжелые механизированные бригады. Например, как сообщает Telegram-канал "Военный осведомитель", на базе отдельно существовавшего 12-го танкового батальона было развернуто соединение с аналогичным номером.

Такую же трансформацию претерпел и 29-й отдельный танковый батальон.

Командование врага планирует, что в тринадцати имеющихся армейских корпусах будет по одному такому соединению. Пока сформировано одиннадцать.

По мнению экспертов, происходящая реорганизация - вынужденная, из-за гигантских потерь ВСУ в танках. В настоящее время тяжелая бронированная техника поступает из-за рубежа в очень ограниченных количествах, и ее элементарно не хватает, чтобы заменить выбитую. Поэтому, например, в бывшей пятой танковой бригаде ВСУ из трех батальонов (два вооружены Leopard 1A5 и один - M-55S) оставили лишь пару, а третий с "пятьдесят пятыми" перебросили в другое место.