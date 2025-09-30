Швейцария может пересмотреть ограничения на поставки оружия воюющим странам

Парламент Швейцарии может пересмотреть ограничения, которые не позволяют стране поставлять вооружения странам, находящимся в военном конфликте, в том числе Украине, эти поставки не выгодны военпрому страны. Об этом заявил замминистра обороны Швейцарии Маркус Мэдер во время дискуссии на Варшавском форуме по безопасности, передает РИА Новости.

© Global look

«Мы не можем осуществлять прямые поставки вооружения странам, находящимся в войне. И в нынешних условиях очевидно, что это препятствие для нашей военной промышленности», — сказал он.

Мэдер отметил, что в парламенте Швейцарии в данный момент проходят дебаты по поводу этого законодательства.

«Я сохраняю оптимизм в отношении того, что парламент сможет исправить это и пересмотреть законодательство в том плане, что мы смогли бы избавиться от ряда этих ограничений», — указал замминистра обороны.

Мэдер подчеркнул, что «нейтралитет Швейцарии не означает безразличие». Он напомнил, что страна «с начала конфликта поддерживала Украину дипломатическим, гуманитарным и финансовым путями».