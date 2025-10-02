ВСУ потеряли в зоне СВО около 1 510 военных за сутки

Общие потери Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции за прошедшие сутки составили около 1 510 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, в зоне ответственности группировки "Север" украинские потери составили до 200 военнослужащих, в зоне ответственности "Запада" - 230 военнослужащих, Южной - до 235 человек. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр" составили более 515 человек, "Восток" - до 295 человек, "Днепр" - до 35 человек.