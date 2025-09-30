Министерство обороны России в ежедневной сводке сообщило о ситуации в зоне проведения специальной военной операции по состоянию на 30 сентября.

Как заявили в военном ведомстве, бойцы из подразделений «Южной» группировки войск в результате решительных действий заняли Северск Малый.

Данный населенный пункт находится на территории Донецкой народной республики. Накануне сообщалось, что российские войска взяли под контроль поселок Кировск.

Вооруженные силы Украины потеряли до 245 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, восемь артиллерийских орудий, пять складов боеприпасов и материальных средств.