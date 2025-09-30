Большинство жителей Германии (67%) выступили против того, чтобы силы НАТО сбивали российские боевые самолеты в случае нарушения ими воздушного пространства стран альянса. Это следует из результатов опроса института Forsa, проведенного по заказу немецкого журнала Stern.

© Global look

Согласно опросу, инициативу по сбиванию российских самолетов поддержали 24% респондентов, а 9% опрошенных не смогли ответить на этот вопрос.

Опрос показал, что подход к этому вопросу отличается у разных категорий населения Германии. Например, сторонников радикальных мер немного больше среди жителей западных регионов страны (25%), чем восточных (20%). Однако доля противников таких планов НАТО почти одинаково высока в обоих регионах (67% и 66% соответственно).

До этого агентство Bloomberg сообщило, что европейские послы на встрече в Москве заявили о готовности НАТО сбивать российские самолеты, если они войдут в воздушное пространство стран — членов альянса.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя это заявление, пообещал, что реакция со стороны РФ или Белоруссии будет мгновенной, если страны НАТО воплотят свои угрозы в жизнь и собьют самолет одной из стран Союзного государства.