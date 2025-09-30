Страна ЕС объявила срочную мобилизацию: раскрыты причины
Дания объявила срочный призыв резервистов, чтобы убедить граждан в несуществующей российской угрозе. Как сообщает News.ru, об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Он отметил, что датское правительство хочет создать в обществе ощущение кризиса для оправдания непопулярных решений как во внутренней, так и во внешней политике.
Ранее стало известно, что датская армия начала срочный призыв военнослужащих из резерва. Мобилизацию объяснили участившимися случаями появления неопознанных беспилотников. Военнослужащим поставили задачу прибыть к местам несения службы в кратчайшие сроки.