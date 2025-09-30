Страна ЕС объявила срочную мобилизацию: раскрыты причины

Дания объявила срочный призыв резервистов, чтобы убедить граждан в несуществующей российской угрозе. Как сообщает News.ru, об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Он отметил, что датское правительство хочет создать в обществе ощущение кризиса для оправдания непопулярных решений как во внутренней, так и во внешней политике.

«Это увеличение военной продукции, поддержка Украины. И экстренная мобилизация резервистов — это тоже один из пунктов информационной операции. Им нужно заставить людей поверить, что русские идут, и им надо из-за этого срочно действовать», — заявил Матвийчук.

Ранее стало известно, что датская армия начала срочный призыв военнослужащих из резерва. Мобилизацию объяснили участившимися случаями появления неопознанных беспилотников. Военнослужащим поставили задачу прибыть к местам несения службы в кратчайшие сроки.