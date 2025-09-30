Российские бойцы штурмуют позиции ВСУ в Днепропетровской области

Российские войска штурмуют позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на западе села Вербовое в Днепропетровской области, а также в посадках южнее. Об этом в своем Telegram-канале заявил военный корреспондент Юрий Котенок.

Военкор отмечает, что дальнейшее продвижение севернее Вербового и Степового несут для противника угрозу выхода в тыл к Орестополю и Великомихайловке. Кроме того, российские военные продвигаются к северу от уже освобожденного села Степовое, которое расположено в 17 км от Вербового.

Котенок заметил, что противник пытается контратаковать, чтобы не допустить вклинения подразделений ВС РФ между Покровским и Великомихайловкой, но только несет большие потери.

Напомним, что Минобороны РФ заявило об освобождении Степового 27 сентября. По информации ведомства, село взяли под контроль бойцы группировки войск «Восток».