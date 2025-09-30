Украина и Евросоюз договорились о выделении средств на беспилотники

Евросоюз и Украина договорились выделить €2 млрд на разработку беспилотников. Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

Глава ЕК заявила, что если ЕС продолжает считать Украину своей «первой линией обороны», то объединению необходимо увеличить военную помощь Киеву.

«Поэтому, если говорить конкретно, мы договорились с Украиной о выделении в общей сложности 2 млрд евро на беспилотники», — сказала она.

После нарушения воздушного пространства Польши в ночь на 10 сентября в ЕК сообщили о намерении создать «стену дронов» вдоль восточной границы Европейского союза.

Данный проект — это общая инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Прибалтики, направленная на развертывание вдоль всей границы с Россией, в том числе на территории Украины, многоплановой системы из средств слежения и автоматизированных систем защиты от БПЛА. В настоящий момент проект находится на стадии разработки и отбора моделей.