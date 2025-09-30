В Минобороны РФ сообщили об уничтожении позиций ВСУ в Сумской области и об успешной операции в ЛНР. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру вторника, 30 сентября.

Удар «Урагана»

Реактивная система залпового огня «Ураган» ВС РФ уничтожила временные пункты размещения украинской бронетехники и личного состава в ЛНР, сообщили в Минобороны России. Техника и живая сила ВСУ были обнаружены во время воздушной разведки.

Получив координаты целей, артиллеристы перевели «Ураган» в походное положение и отправились в назначенный район. В Минобороны подчеркнули, что залп 220-миллиметровых реактивных снарядов на расстояние более 25 километров поразил все цели. Корректировку артиллерийского огня провели расчеты беспилотников.

Операция «Ланцета»

Барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил огневую позицию ВСУ, сообщили в Минобороны России. Во время разведки в лесополосе беспилотник «Суперкам» по выстрелу зафиксировал артиллерийское орудие ВСУ и определил его местоположение. Удар по цели был нанесен «Ланцетом».

Операция «Орлана»

Российские артиллеристы уничтожили группу ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. Группу солдат ВСУ в лесополосе обнаружил оператор беспилотника «Орлан-30».

Операция в Сумской области

Буксируемые пушки М-46 уничтожили позиции, боевую технику и скопления живой силы ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. Цели были выявлены с помощью беспилотников и системы акустической разведки. Точный удар артиллеристов способствовал продвижению штурмовиков на этом участке, подчеркнули в Минобороны.

Операция в Днепропетровской области

Операторы ударных беспилотников ВС РФ уничтожили тяжелые гексакоптеры ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. Украинские гексакоптеры готовились атаковать позиции российских мотострелков, но пункт управления дронами ВСУ был уничтожен вместе с расчетом.

Ситуация под Красноармейском

Военкор Евгений Лисицын заявил, что под контроль ВС РФ перешел поселок Котлино под Красноармейском, сообщают «Аргументы и факты». Также Лисицын сообщил о тяжелых боях в поселке Дорожное неподалеку от города Доброполье.

Обстановка у Волчанска

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил ТАСС, что российские военные выбили ВСУ из укрепленного района и уничтожили украинский опорный пункт у Волчанска (Харьковская область). В самом Волчанске, по данным Марочко, российские силы зачистили подвальные помещения и несколько домов на улице Черкасская.