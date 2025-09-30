Атака БПЛА на регионы России: падение обломков и пожары

По данным Минобороны России, сегодня ночью отражена атака 81 БПЛА Вооруженных сил Украины. Какие регионы оказались под ударом, разбирался «Рамблер».

В военном ведомстве уточнили, что ВСУ атаковали российские регионы беспилотниками самолетного типа, большая часть из которых была сбита над территориями Воронежской и Белгородской областей – 26 и 25 соответственно.

Еще 12 беспилотников перехвачены и уничтожены в Ростовской области, 11 - в Курской, семь дронов были сбиты над территорией Волгоградской области, говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Минобороны.

Белгородская область

В поселке Майский в результате падения обломков украинского дрона загорелась хозяйственная постройка. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Пожарными расчетами возгорание ликвидировано. Также осколками посечены фасад частного дома и легковой автомобиль. По предварительной информации, пострадавших нет», — уточнил глава региона.

Ростовская область

Силы противовоздушной обороны отразили ночью воздушную атаку в Тарасовском, Миллеровском, Каменском, Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

«В Чертковском районе в поле загорелась трава, огонь там был оперативно потушен. В Тарасовском районе в Криворожском лесничестве возникло два очага низового пожара. Оба к утру локализованы», — уточнил глава региона, особо подчеркнув, что никто из людей не пострадал.

Волгоградская область

Падение обломков беспилотников привело к пожарам и в Волгоградской области. Об этом говорится в заявлении губернатора региона Андрея Бочарова, размещенном в Telegram-канале администрации.

«Зафиксированы два крупных возгорания сухой растительности, которые оперативно ликвидированы противопожарными силами. В Светлоярском районе нарушено электроснабжение трех населенных пунктов», — пояснил Бочаров.

По его словам, ведутся восстановительные работы и, по предварительным данным, пострадавших нет.

Ограничения на полеты

Сегодня ночью были введены ограничения на полеты в аэропортах Волгограда, Калуги (Грабцево), Краснодара (Пашковский), Ставрополя (Шпаковское). Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

О введении ограничений было объявлено с 23:09 мск до 1:39 мск, полностью они были сняты в 5:47 мск.